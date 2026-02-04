Ligan a proceso a hombre que asaltó y asesinó a un estadounidense en zona 1

-

El sindicado también es señalado de asesinar a una agente de seguridad privada de un restaurante, en la zona 6.

El Ministerio Público (MP) informó que Gerson L., fue ligado a proceso, ya que es sindicado de los delitos de asesinato y robo agravado, siendo el presunto responsable de dos crímenes.

De conformidad con la investigación realizada por las autoridades, el 27 de julio de 2025, cerca del Parque Isabel La Católica, en la zona 1 capitalina, el sindicado robó las pertenencias a un extranjero y, aunque la víctima no opuso resistencia, le disparó causándole la muerte.

La víctima mortal fue identificada como Christopher Howard, quien era un ciudadano estadounidense de Luisiana y que trabajaba en el área de telecomunicaciones para una empresa privada.

Gerson L. fue aprehendido por la Policía Nacional Civil (PNC) el 2 de agosto de 2025, en la 7a. avenida y 8a. calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, y este es el segundo proceso penal que enfrenta.

El otro crimen

Este hombre también es señalado de haber despojado de un arma de fuego a una agente de seguridad privada y causarle la muerte el 17 de julio de 2025, en un restaurante ubicado en la zona 6 capitalina, por lo que deberá enfrentar juicio por los delitos de femicidio y robo agravado.

En este último caso se programó audiencia para el 10 de febrero de 2026, en la que se dará a conocer el tribunal designado para llevar a cabo el juicio oral y público.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó indicios racionales suficientes ante el órgano jurisdiccional competente, con base en los cuales se ligó a proceso penal a Gerson L, agregó el MP.