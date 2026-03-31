Ligan a proceso a hombre que compartía material infantil en chat internacional

Un grupo de mensajería instantánea que compartía material ilícito sobre abuso a menores era administrado por un número guatemalteco, según una denuncia transnacional.
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Bayron T. fue ligado a proceso por el delito de posesión de material ilícito de menores de edad, en forma continuada y con agravantes, según resolución de un juzgado especializado en Quetzaltenango.
Investigación
De acuerdo con la investigación, el caso se originó a partir de una denuncia internacional trasladada por Interpol Brasil, en la que se alertaba sobre un chat en una aplicación de mensajería instantánea donde se compartía material de abuso sexual infantil.
Este grupo, integrado por personas de distintos países, era administrado desde un número telefónico guatemalteco, como parte de una investigación transnacional denominada Operativo Alerta Brasil.
Capturado
El hombre fue capturado el pasado 27 de marzo durante diligencias de allanamiento realizadas en el departamento de Suchitepéquez, donde se le señala de estar vinculado con la administración del canal de difusión del material ilícito.
El caso fue desarrollado por la Agencia Fiscal de la Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, del Ministerio Público (MP), con sede en Quetzaltenango, en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).