Ligan a proceso a un hombre tras robo a mano armada

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Los hechos sucedieron el pasado 8 de abril en la calle Martí, zona 2 capitalina.

EN CONTEXTO: Capturan a presunto responsable de asaltar al piloto de un camión en la zona 2

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía contra el Crimen Organizado logró que el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala dicte auto de procesamiento y prisión preventiva a Aníbal G., de 46 años, por el delito de plagio o secuestro.

El sindicado fue detenido en flagrancia el pasado 8 de abril, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, luego de ser sorprendido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se bajaba de un camión.

El acusado y otro hombre que logró escapar, con armas de fuego interceptaron el vehículo de transporte pesado, amenazaron, golpearon y retuvieron al conductor y lo despojaron de dinero en efectivo y un teléfono celular, según indicaron las autoridades.

Aníbal G. fue enviado a prisión preventiva. (Foto: Archivo/Soy502)

Al percatarse de que el camión contaba con GPS, detuvieron su marcha y se dieron a la fuga, pero solo uno de ellos logró su cometido.

La víctima fue despojada de Q4 mil, dinero en efectivo que era de la venta del día, pero durante la captura solo se le logró decomisar Q550 y un celular, según indicó en su momento la PNC.

También, se determinó que el sospechoso tenía cinco antecedentes desglosados de la siguiente manera: por robo agravado, dos por agresión, conspiración y encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego.