Capturan a presunto responsable de asaltar al piloto de un camión en la zona 2

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La aprehensión ocurrió minutos después de haberse cometido un robo a mano armada.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 8 de abril a Aníbal "N", de 46 años, en la 16 calle y 10a. avenida de la zona 1 capitalina, señalado de haber cometido un robo minutos antes.

Este sujeto junto a dos hombres que se dieron a la fuga, habrían amenazado con un arma de fuego al piloto de un camión repartidor de repostería, obligándolo a que les entregara el dinero de la venta del día.

La víctima fue despojada de Q4,000 por los asaltantes, en un hecho ocurrido en la calle Martí, en la zona 2 de la ciudad capital.

El capturado fue identificado por las autoridades como Aníbal "N". (Foto: PNC)

La captura

Luego del robo, el piloto del camión observó a dos agentes de la PNC y tras solicitarles apoyo, estos localizaron a Aníbal "N" y lo detuvieron, decomisándole Q550 y un celular.

También, se determinó que el sospechoso tiene cinco antecedentes desglosados de la siguiente manera: por robo agravado, dos por agresión, conspiración y encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego.

La PNC indicó que se ha dado inicio a la investigación para individualizar y capturar a los otros dos individuos que se dieron a la fuga.