Ligan a proceso por lavado de dinero a mujer que transportaba más de Q345 mil

La mujer de 45 años trasladaba el dinero en efectivo en un picop que fue interceptado por la PNC en Sacatepéquez.

El Ministerio Público (MP) informó que Brenda R., de 45 años, fue ligada a proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos por transportar más de Q345 mil sin justificar.

La sindicada fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el km 82.8 de la Ruta Nacional 14, en la entrada al municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, cuando se transportaba en un picop Toyota Hilux 2024, con placas P-719KRQ.

La mujer detenida fue identificada como Brenda R. (Foto: MP)

Luego de la revisión del vehículo, la fiscalía documentó que esta mujer transportaba un total de Q345 mil 700 sin lograr justificar su procedencia.

El dinero en efectivo lo transportaba en un picop Toyota Hilux 2024. (Foto: MP)

Además del dinero en efectivo que principalmente eran billetes de Q100, también se le incautaron dos teléfonos celulares, según señalaron las autoridades.