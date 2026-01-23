Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ligan a proceso por lavado de dinero a mujer que transportaba más de Q345 mil

  • Por Geber Osorio
22 de enero de 2026, 19:14
El dinero en efectivo era en su mayoría billetes de Q100 que sumaban más de Q345 mil. (Foto: MP)

El dinero en efectivo era en su mayoría billetes de Q100 que sumaban más de Q345 mil. (Foto: MP)

La mujer de 45 años trasladaba el dinero en efectivo en un picop que fue interceptado por la PNC en Sacatepéquez.

OTRAS NOTICIAS: Estudiantes de la USAC denuncian actos denigrantes en bautizos

El Ministerio Público (MP) informó que Brenda R., de 45 años, fue ligada a proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos por transportar más de Q345 mil sin justificar.

La sindicada fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el km 82.8 de la Ruta Nacional 14, en la entrada al municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, cuando se transportaba en un picop Toyota Hilux 2024, con placas P-719KRQ.

La mujer detenida fue identificada como Brenda R. (Foto: MP)
La mujer detenida fue identificada como Brenda R. (Foto: MP)

Luego de la revisión del vehículo, la fiscalía documentó que esta mujer transportaba un total de Q345 mil 700 sin lograr justificar su procedencia.

El dinero en efectivo lo transportaba en un picop Toyota Hilux 2024. (Foto: MP)
El dinero en efectivo lo transportaba en un picop Toyota Hilux 2024. (Foto: MP)

Además del dinero en efectivo que principalmente eran billetes de Q100, también se le incautaron dos teléfonos celulares, según señalaron las autoridades.

El total del dinero en efectivo era de Q345,700, el cual la mujer no logró justificar su procedencia. (Foto: MP)
El total del dinero en efectivo era de Q345,700, el cual la mujer no logró justificar su procedencia. (Foto: MP)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar