Pareja señalada de abandonar el cuerpo de una mujer fue ligada a proceso

La investigación reveló que la causa de muerte de la víctima fue asfixia por estrangulamiento y ambos serían los responsables de abandonar el cuerpo en la vía pública.

La mañana del 9 mayo de 2025 el cuerpo de una mujer fue hallado en la zona 8 de la capital.

El cuerpo fue localizado envuelto con una sábana y bolsas plásticas a un costado de la vía pública, específicamente, sobre la 30 calle C frente a la vivienda con numeral 8-59, zona 8 de la ciudad de Guatemala, indicó el MP.

Según la investigación la causa de muerte de la víctima fue por asfixia por estrangulamiento.

Sobre este caso Ana G. y Edelman O. fueron capturados el pasado 26 de noviembre.

Este viernes se conoce que ambos están ligados a proceso y serán enviados a prisión preventiva por el delito de femicidio.

Las autoridades indicaron que tras una investigación lograron vincularlos como presuntos responsables, además de cometer el crimen, de abandonar el cuerpo que presentaba señales de violencia.

El caso está cargo de la La Fiscalía contra el Delito de Femicidio y el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Guatemala.