Ligan a proceso a dos hombres tras crimen de mujer en zona 6 de Mixco

Los presuntos responsables del crimen fueron interceptados cuando intentaron huir tras cometer el crimen.

La Fiscalía Municipal de Mixco logró que el juzgado de turno dictara auto de procesamiento y ordenara prisión preventiva contra José Saúl Isaí Cabrera Valdez, de 18 años, y José Daniel López Yuman, de 20, señalados por el asesinato de Seigi Jazmín Pérez Aparicio, de 30 años.

Los presuntos responsables del ataque fueron copados en la calle 29 y 2a. avenida de la misma colonia. (Foto: Jorge Sente/colaborador)

La víctima, según registros de la Policía Nacional Civil, era esposa del difunto pandillero Gustavo Adolfo Pirir García, alias "Hammer", integrante de la Mara 18, quien murió el 1 de octubre del año pasado por neumonía.

El "Hammer" había sido capturado en 2004 e ingresó al Centro de Detención para Hombres Fraijanes II en mayo de 2022, estando vinculado a varios delitos, incluido el ataque con artefacto explosivo en un autobús de la ruta 32 en 2019, que dejó seis pasajeros heridos.

Sobre el crimen

Pérez Aparicio perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado mientras esperaba un taxi el 27 de noviembre en la 30 calle y bulevar El Caminero, colonia Carolingia, zona 6 de Mixco.

Los técnicos del Ministerio Público embalaron 12 indicios balísticos que serán analizados con los que fueron localizados a los presuntos responsables. (Foto: Jorge Sente/colaborador)

Los presuntos responsables, identificados como miembros de la Mara 18, fueron capturados tras perder el control de la motocicleta en la que huían.

Seigi Jazmín Pérez Aparicio perdió la vida en un ataque armado el pasado jueves 27 de noviembre cuando esperaba un taxi en la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco.

A uno se le incautó un arma de fuego con cargador y 11 municiones, así como tres teléfonos celulares.