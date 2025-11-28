Ligan a proceso a dos hombres tras crimen de mujer en zona 6 de Mixco

Los presuntos responsables del crimen fueron interceptados cuando intentaron huir tras cometer el crimen.
La Fiscalía Municipal de Mixco logró que el juzgado de turno dictara auto de procesamiento y ordenara prisión preventiva contra José Saúl Isaí Cabrera Valdez, de 18 años, y José Daniel López Yuman, de 20, señalados por el asesinato de Seigi Jazmín Pérez Aparicio, de 30 años.
La víctima, según registros de la Policía Nacional Civil, era esposa del difunto pandillero Gustavo Adolfo Pirir García, alias "Hammer", integrante de la Mara 18, quien murió el 1 de octubre del año pasado por neumonía.
El "Hammer" había sido capturado en 2004 e ingresó al Centro de Detención para Hombres Fraijanes II en mayo de 2022, estando vinculado a varios delitos, incluido el ataque con artefacto explosivo en un autobús de la ruta 32 en 2019, que dejó seis pasajeros heridos.
Sobre el crimen
Pérez Aparicio perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado mientras esperaba un taxi el 27 de noviembre en la 30 calle y bulevar El Caminero, colonia Carolingia, zona 6 de Mixco.
Los presuntos responsables, identificados como miembros de la Mara 18, fueron capturados tras perder el control de la motocicleta en la que huían.
A uno se le incautó un arma de fuego con cargador y 11 municiones, así como tres teléfonos celulares.