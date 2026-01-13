Postuladora TSE: Linares Beltranena presenta amparo contra elección del CANG

-

El abogado Fernando Linares Beltranena accionó en contra del Colegio de Abogados por la elección que definirá representante ante postuladora del TSE.

A través de sus redes sociales, el abogado Fernando Linares Beltranena, informó que presentó un amparo en contra de la convocatoria y elección que realiza el Colegio de Abogados para la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Según indicó, "esta junta directiva amplió el padrón electoral, que debió ser únicamente a abogados y notarios y no incluir a las profesiones afines que temporalmente están inscritas en el Colegio", dijo.

De acuerdo con Linares, ampliar el padrón electoral y permitir que criminalistas, internacionalistas, politólogos y más voten, es para "favorecer a la planilla oficialista".

Agregó que es ilegal e inconstitucional, por lo que espera que las elecciones del CANG se declaren nulas y se haga una nueva convocatoria en donde participen solo abogados y notarios.

Esto dice la ley

La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece cómo se conforma la Comisión de Postulación para elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

En el artículo 136, establece que la postuladora se integra con "Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala electo en Asamblea General".

Abogados, le han respondido a Linares Beltranena que en otras elecciones, ya han participado profesionales de ciencias afines.

También, que los plazos para impugnar la convocatoria, ya concluyó.