Decanos de Derecho eligen representante para postuladora del TSE

Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas del país eligieron a su representante para la Postuladora del TSE.
La postuladora para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está casi integrada. Esta tarde, se confirmó que los decanos de las facultades de Derecho de universidades privadas del país, eligieron a su representante titular y suplente.
José Ángel Donald González Cuevas, de la Universidad de Occidente, será el titular, mientras Nery Leonel Anleu Oliva, de la Universidad Mesoamericana, será suplente.
Ahora solo falta que el Colegio de Abogados, este 13 de enero, elija entre la planilla 4, liderada por Gregorio Saavedra y la 5, a cargo de María Alicia Ovalle.
La postuladora del TSE la integrarán cinco personas, de las cuales, cuatro ya están designadas:
- El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, quien preside dicha instancia
- El decano de la Facultad de Derecho de la Usac, Henry Arriaga.
- El representante de rectores, Mynor Herrera
- El representante de decanos de Derecho, José González
- Pendiente, representante del Colegio de Abogados (entre Saavedra y Ovalle)
El proceso de elección
Una vez esté integrada la comisión, esta será juramenta por el Congreso de la República para que inicie labores.
La postuladora deberá convocar a aspirantes, revisar expedientes y elaborar una lista con 20 finalistas entre enero y marzo.
Ese listado es enviado al Congreso de la República para que los diputados elijan a cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Los magistrados electos deben tomar posesión el 20 de marzo próximo.