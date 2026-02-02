Ter Stegen se vuelve a lesionar y peligra el Mundial 2026

-

El Girona FC informó este lunes de que Marc-André Ter Stegen sufre una dolencia en el isquiotibial de la pierna izquierda, producida durante el encuentro de LaLiga disputado el pasado sábado frente al Real Oviedo. El guardameta será sometido a nuevas pruebas médicas en los próximos días con el objetivo de concretar la gravedad de la lesión.

El portero alemán, que disputa la presente temporada como cedido por el FC Barcelona, había completado el partido íntegro, sumando así su segunda aparición bajo las órdenes de Míchel Sánchez desde su llegada al conjunto rojiblanco.

| COMUNICAT MÈDIC:



Marc-André ter Stegen presenta una lesió a l’isquiotibial esquerre, produïda durant el partit de dissabte contra l’Oviedo. El jugador es sotmetrà a proves mèdiques complementàries per acabar de determinar el diagnòstic i establir el pronòstic. pic.twitter.com/QsXkYia0Iz — Girona FC (@GironaFC) February 2, 2026

Ter Stegen aterrizó en Girona en el mercado invernal con la intención de recuperar ritmo competitivo de cara al Mundial, después de haber quedado relegado al banquillo en el Barsa, donde Joan García se ha consolidado como la primera opción para Hansi Flick. Además, el meta ya arrastraba antecedentes físicos, ya que se perdió buena parte del inicio del curso por problemas en la espalda.

Aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo, los primeros pronósticos apuntan a una posible baja de entre tres y cuatro meses, un plazo que podría variar en función de si finalmente necesita pasar por el quirófano. Mientras tanto, todo indica que el argentino Paulo Gazzaniga volverá a asumir la titularidad en la portería del Girona.