Prestianni y Benfica niegan acusación de racismo contra Vinicius

El mediocampista argentino Gianluca Prestianni y su club, el Benfica de Portugal, negaron este miércoles la acusación de racismo elevada por el brasileño Vinicius Junior durante el partido de ida de la repesca de la Champions League ante el Real Madrid.
"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", escribió Prestianni en una publicación de Instagram que acompañó con una foto de ambos jugadores disputando el balón.
"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", aseguró el jugador de 20 años horas, después del partido.
Respaldo de su club
A manera de supuesta prueba, en su cuenta oficial de X, el club portugués publicó un video a pie de campo donde se observa la secuencia de la polémica entre el argentino y el 7 merengue.
"Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que dicen que oyeron", escribió el club.
En otra publicación, el Benfica acompañó una foto de Prestianni con la leyenda "Juntos a tu lado".
Ambos equipos se volverán a enfrentar el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.