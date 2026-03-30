Lionel Scaloni deja en el aire su futuro en el banquillo de Argentina

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El técnico argentino, Lionel Scaloni, afirmó este lunes que dirigir a la Albiceleste es un privilegio difícil de igualar y admitió que, cuando deje el cargo, lo echará de menos, como les ha sucedido a otros entrenadores.

Durante una conferencia de prensa en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en la antesala del amistoso frente a Zambia —el último que Argentina disputará como local antes del Mundial 2026—, el técnico fue consultado sobre su continuidad. Allí respondió con claridad: "¿Qué me seduce de seguir en la selección? Este es el lugar donde todo argentino desea estar. Es un lugar privilegiado. Seguramente cuando no esté aquí lo lamentaré como todos los que han pasado por aquí".

Desde su llegada en 2018, Scaloni ha construido un ciclo exitoso, con conquistas como la Copa América 2021, la Copa América 2024 y la Finalissima frente a Italia en 2022. No obstante, el logro más importante fue el título en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, el tercero en la historia del país.

Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.



No pudo seguir hablando. pic.twitter.com/L0kjhSJxlg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026

En cuanto al próximo partido, confirmó la presencia de Lionel Messi desde el inicio: "Va a jugar (Leo) Messi de titular. Con respecto a los cambios, quería darle descanso a Julián Álvarez y a Nico González, que venía de una lesión. Esa fue la idea y mantener nuestro esquema básico con dos delanteros de referencia".

Finalmente, al referirse a un posible Mundial 2026 con Messi, Scaloni expresó: "Que lo disfrute con sus compañeros y sin la presión de tener que ganar un título". Además, destacó que el capitán argentino ya se ganó ese derecho tras la consagración en Catar y que todos quieren verlo tanto en los entrenamientos como en el campo de juego.