MP imputará delito de terrorismo a “Liro Rebelde” por ataque a PNC

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El MP solicitó una nueva audiencia para imputarle tres delitos al pandillero "Liro Rebelde" y acusarlo por ataques a la PNC.

Te interesa: Fiscalía estimó insuficiente el video de su celular para imputar a pandillero

Para el próximo 22 de abril, está programada la audiencia de primera declaración en contra de Harol Yeraldo Salguero Morales, alias "Liro Rebelde".

El presunto pandillero del Barrio 18 está en prisión, debido a que el 18 de enero pasado fue capturado momentos después de los ataques a la PNC.

Sin embargo, en esta ocasión no le imputaron delitos relacionados con los ataques, porque "la investigación debía continuar".

Es así como la Fiscalía de Delitos contra la Vida, pidió que Salguero Morales fuera citado a primera declaración para ahora sí imputarle los delitos de "asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita".

"Derivado de la investigación, se determina que él participa en un ataque en contra de los agentes de la PNC en Bárcenas, Villa Nueva", informó una fuente del Ministerio Público (MP).

La audiencia la desarrollará el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva y será por videoconferencia, ya que el acusado está en prisión preventiva.

Atencion: esto fue lo que la PNC encontró en el celular de Liro Rebelde y por lo cual lo vincularon al ataque contra policías.



El MP mostró esto al juez pero no pidió que lo ligara a proceso penal por los ataques a la PNC. pic.twitter.com/oRtWSzhE3j — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 20, 2026

Esto pasó

La PNC capturó a "Liro Rebelde" y le encontró en su celular mensajes, audios y videos que hacían referencia a los hechos de violencia, además, lo capturaron en flagrancia cuando portaba un arma de fuego sin licencia y droga.

El MP presentó ante el juez de turno un video en donde se observa el chat que el acusado sostuvo con su novia, momentos después de los ataques a la PNC. Pero solo imputó dos delitos y no pidió que fuera procesado por los ataques.

En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Edwin Marroquín, explicó que estimaron que el celular no era prueba suficiente para imputarle el delito de asesinato, porque se necesitan otros peritajes para sostener la acusación.

"Se le pone a la vista al señor juez el teléfono incautado, lo que indica es que probablemente el sindicado estuvo ahí, pero es necesario establecer si es el que habla o no habla", indicó en enero pasado.

Prosiguió con que la Fiscalía estimó que no es suficiente lo que aparece en el celular para imputarle delito de asesinato o terrorismo, habían transcurrido 12 horas, hacia el momento en que se practica la primera declaración, tiempo que era muy poco para practicar un peritaje de voz en INACIF o para tener una prueba contundente, para saber si la persona que habla en el teléfono corresponde al señor sindicado", dijo el fiscal.

Aseguró que necesitan ampliar la investigación para determinar si "Liro Rebelde" estuvo en el lugar del ataque a la PNC.