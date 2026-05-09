Liverpool y Chelsea reparten puntos en un resultado que complica a ambos

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A un gol igualaron Liverpool y Chelsea este sábado en Anfield, en un resultado que deja a ambos con sabor amargo en la recta final de la Premier League.

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Los reds siguen cuartos con 59 puntos y todavía no aseguran su boleto a la próxima Champions, mientras que los Blues permanecen novenos con 49 unidades, aunque al menos frenaron una racha de seis derrotas consecutivas antes de disputar la final de la FA Cup el próximo sábado (8:00 a. m.) contra el Mánchester City.

El conjunto local golpeó temprano gracias al juvenil Rio Ngumoha, de apenas 17 años, quien desbordó por la izquierda y asistió al neerlandés Ryan Gravenberch para el 1-0 al minuto 6. Los pupulos de Arne Slot arrancaron mejor, pero con el paso de los minutos perdió intensidad y permitió la reacción visitante.

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Los blues encontraron el empate antes del descanso en una acción a balón parado. El argentino Enzo Fernández cobró una falta que atravesó el área sin desvíos y terminó sorprendiendo al arquero Giorgi Mamardashvili para el 1-1 al 35.

Incluso los londinenses estuvieron cerca de darle la vuelta al marcador, pero un gol de Cole Palmer fue invalidado por un ajustado fuera de juego de Marc Cucurella.

Así fue el gol de Enzo Fernández para igualar el marcador:

ENZO FERNANDEZ

Golazo de Tiro Libre, Fofaná confunde al arquero y no la toca nadie. Para decretar el empate de#Liverpool 1#Chelsea 1 pic.twitter.com/Ze1odWkzn0 — Goles Y Perlitas (@Goles_Perlitas1) May 9, 2026

En la segunda mitad, Liverpool recuperó el control y generó las ocasiones más claras. Szoboszlai exigió al guardameta Filip Jorgensen y luego estrelló otro remate en el poste, mientras que Virgil van Dijk también sacudió el larguero con un cabezazo.

Sin embargo, los locales no encontraron la precisión necesaria y terminaron dejando escapar dos puntos importantes ante su afición.