La llamada de Aldo Dávila que puso en aprietos al Mineduc

El diputado Aldo Dávila realizó una llamada telefónica que puso en aprietos a las autoridades del Mineduc.

Varias autoridades del Ministerio de Educación fueron citadas por el diputado Aldo Dávila debido a las denuncias que ha recibido acerca de los abusos en los centros educativos.

Durante la citación el congresista narró cómo muchas personas se han quejado de cobros indebidos, obligación de uso de uniforme en clases virtuales, incluso, algunos se quejaron de cobros de bus y uso de instalaciones, pese a que los estudiantes no están llegando al establecimiento.

Al respecto, Lilian Blanco, enlace del Ministerio de Educación ante el Congreso, explicó que el uso de uniforme no es obligatorio y que los cobros indebidos se pueden denunciar hasta de manera anónima al Ministerio de Educación (Mineduc) a través del número 1503 o en las oficinas Departamentales.

De inmediato el congresista realizó una llamada para simular una denuncia. Le respondieron rápido, pero al momento de plantear las problemáticas, todas las respuestas fueron diferentes a las que brindó Blanco, incluso, le indicaron que las denuncias por cobros indebidos o uso de bus debían hacerse en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y no en el Mineduc.

"No viene la gente cuando son convocados. Ahora ocurre que usted me dice una cosa y en la llamada de comprobación se dice algo completamente diferente. Yo quería hacer un servicio a la población y así no es posible porque los estoy confundiendo", criticó Dávila.

Mientras que la funcionaria de Educación, insistió en que la respuesta ofrecida no era la indicada y que ello les serviría para mejorar el servicio a la población.