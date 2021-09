La llamada de una azafata en el atentado al "World Trade Center"

La llamada de Betty Ong a la jefa de Operaciones de American Airlines duró poco más de 20 minutos. Ocurrió la mañana de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Esta llamada es uno de los materiales más impresionantes relacionados con el ataque terrorista que ha salido a luz en los últimos años. Ong era una azafata que estaba en uno de los vuelos que se estrelló contra el World Trade Center.

Según las autoridades, Betty Ong fue la primera en alertar sobre el secuestro del avión durante su conversación con Nydia González, quien en ese entonces se desempeñaba como jefa de Operaciones de la aerolínea encargada del vuelo.

“La cabina no responde. Alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y creo que han echado un gas porque no podemos respirar. No lo sé. Me parece que nos están secuestrando”, dijo Ong al inicio de su comunicación sobre las 8:20 de la mañana.

El último contacto establecido entre el piloto del vuelo AA11 con la torre de control fue siete minutos antes de la llamada de alerta realizada por la azafata. Debido a esto, los operadores aéreos sospecharon que algo podía estar mal con el vuelo, pues este también se encontraba fuera de curso. El avión giró 100 grados hacia el sur, para dirigirse a la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con BBC, en el momento de la llamada se podía escuchar la ansiedad y el desconcierto de Ong. Adicionalmente, comentan que la mujer que respondió la llamada originalmente y un gerente de American Airlines parecían no saber qué hacer.

“Mi nombre es Betty Ong. Soy la número 3 del vuelo 11. Y la cabina no contesta su teléfono, alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y no podemos respirar”, dijo la azafata.

Posteriormente, Ong dijo en la conversación que alguien se dirigía hacia donde ella estaba. “Alguien viene de la clase business. Aguarde un segundo, vuelven...”, hay un silencio en la llamada, aunque la comunicación no se corta.

Betty regresa a la comunicación y vuelve a hablar sobre los problemas que tienen comunicándose con la cabina, menciona que al parecer el piloto había sido apuñalado y los terroristas ahora controlaban el avión.

“Creo que los hombres están ahí arriba (en la cabina). Es posible que se hayan colado hasta allí. Nadie puede llamar a la cabina. Ni siquiera podemos entrar. ¿Hay alguien todavía ahí?”, preguntó Ong con un tono de desesperación.

Los operadores con quienes estaba manteniendo comunicación le indicaron a la azafata que aún había personas en la cabina, y en ese preciso momento, Nydia González se une a la llamada. Inició su participación en la misma preguntándole a Ong si se han podido comunicar con alguien más.

“No. Alguien está llamando a un médico y no podemos conseguir uno”, respondió la Betty.

Esa fue la última parte de la grabación con la voz de la azafata que se reprodujo en Estados Unidos ante la comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, la llamada de Ong con tierra continuó, según informó BBC. El testimonio de los minutos que ocurrieron después llegaron de una forma aún más preocupante: a través de la voz de González, quien se comunicaba con la línea de emergencias de American Airlines, les repetía por otro teléfono las palabras de la azafata.

“Todavía estoy con seguridad, ¿de acuerdo, Betty? Estás haciendo un gran trabajo, mantén la calma, ¿okey?”, le dijo Nydia González a la azafata, luego de llamar a emergencias.

Posteriormente, Gónzalez contó que Ong dijo que los pasajeros de clase económica no entendían qué era lo que estaba sucediendo con el avión.

“Hola, Betty, ¿tienes alguna información sobre los caballeros, los hombres que están en la cabina con los pilotos? ¿Eran de primera clase?”, se oye que pregunta.

Luego González repite lo que la azafata le responde: “Estaban sentados en (los asientos) 2A y 2B”.

Las autoridades pudieron identificar que cinco terroristas y extremistas islámicos eran los que iban a bordo del vuelo, entre ellos el líder del grupo, Mohammad Atta, quien se cree que en algún momento del secuestro ocupó el puesto del piloto y pilotó el avión hacia la primera torre del World Trade Center.

Antes del impacto, en la llamada, el agente del servicio de emergencia dice que los secuestradores habían apagado el transpondedor del avión y por eso ya no podían registrar la altitud de la aeronave y un radar confirmaba que estaba descendiendo.

“¿Qué está pasando, Betty? Betty, habla conmigo. Betty, ¿estás ahí? ¿Betty?”, preguntó Nydia, quien no tuvo respuesta.

Después, en una de las tantas entrevistas que Nydia González ha dado sobre ese día, la operadora contó cuáles fueron las últimas palabras de Betty Ong: “Recen por nosotros”.

A las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, el vuelo AA11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. El avión tenía 81 pasajeros a bordo, todos fallecieron.