¡Escalofriante audio! La llamada al 911 por la muerte de Matthew Perry

-

Revelan audio de la llamada de emergencia al 911 con escalofriantes detalles por la muerte del actor Matthew Perry.

EN CONTEXTO: La perturbadora publicación de Matthew Perry que anunció su muerte

El medio TMZ tuvo acceso al audio de la llamada de emergencia que fue hecha al 911 tras la muerte del actor de "Friends", Matthew Perry, quien le dio vida al personaje de Chandler en la popular serie.

El audio reveló detalles sobre los últimos momentos de vida del actor de Hollywood, y se escucha la voz de un hombre pedir ayuda por "ahogamiento".

"Agente 23. Rescate 23. EMS 9 en la radio. En respuesta al ahogamiento", se escuchó en la llamada.

Pese a la llamada de auxilio, al momento en el que llegaron los socorristas a la casa del actor ubicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, este ya había fallecido y el cuerpo fue encontrado en un jacuzzi. El incidente ocurrió el sábado 28 de octubre, alrededor de las 16:00 horas de ese país.

La causa de muerte de Matthew sigue bajo investigación, y serán las autoridades estadounidenses las encargadas de brindar un informe oficial.

Matthew Perry’s 911 Emergency Dispatch Audio Released, LA County Updates Cause of Death As “Deferred”#projectmatilda #newshttps://t.co/Jy0NGKrPg6 — Project Matilda News (@pmatilda_news) October 30, 2023

Perry falleció a los 54 años, nació en Estados Unidos y era muy conocido y querido por su icónico personaje de Chandler Bing en la exitosa comedia que cobró auge en los años 90.

Friends tuvo una duración de 10 temporadas y en cada uno de los 234 episodios, Perry destacó con su peculiar personalidad.