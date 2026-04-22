¡Se busca una familia! El llamado de Sebastián Siero tras rescate de cachorros

-

Los cachorros fueron rescatados, pero se busca darlos en adopción.

Un vecino de Santa Catarina Pinula le hizo una petición especial al alcalde Sebastián Siero, pues llevaba varios días llevándole comida a una perrita que deambulaba en el lugar.

El llamado que realizó a través de sus redes sociales era para ayudar con el rescate y encontrarle una familia.

"Llevo 2 días trayéndole agua y comida a esta perrita que está en la calle. Ya tengo 2 adoptadas en casa. Alcalde @SebastianSiero, ¿me ayudas con el rescate? Yo colaboro con sus gastos veterinarios hasta que le encontremos una nueva familia", dijo el vecino.

Llevo 2 días trayéndole agua y comida a esta perrita que está en la calle. Ya tengo 2 adoptadas en casa. Alcalde @SebastianSiero, ¿me ayudas con el rescate? Yo colaboro con sus gastos veterinarios hasta que le encontremos una nueva familia. pic.twitter.com/L5CIwpiJC1 — Armando León (@ArmandoLeonGt) April 21, 2026

Horas más tarde, Siero respondió al llamado y al llegar al lugar se llevó tremenda sorpresa, pues la perrita tenía cachorros, los cuales estaban ocultos bajo unas ramas.

El rescate fue inmediato y los perritos ya están a salvo, pero siguen en busca de la madre.

"Sus bebés ya están bajo el cuidado del Centro Municipal de Atención Animal de Santa Catarina Pinula, pero seguimos buscando a su mamá para ponerla a salvo. Agradecemos cualquier información que ayude a rescatarla al WhatsApp 3385-5656", expuso Siero.