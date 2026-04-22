¡Se busca una familia! El llamado de Sebastián Siero tras rescate de cachorros

Los cachorros fueron rescatados, pero se busca darlos en adopción.
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Un vecino de Santa Catarina Pinula le hizo una petición especial al alcalde Sebastián Siero, pues llevaba varios días llevándole comida a una perrita que deambulaba en el lugar.
El llamado que realizó a través de sus redes sociales era para ayudar con el rescate y encontrarle una familia.
"Llevo 2 días trayéndole agua y comida a esta perrita que está en la calle. Ya tengo 2 adoptadas en casa. Alcalde @SebastianSiero, ¿me ayudas con el rescate? Yo colaboro con sus gastos veterinarios hasta que le encontremos una nueva familia", dijo el vecino.
Horas más tarde, Siero respondió al llamado y al llegar al lugar se llevó tremenda sorpresa, pues la perrita tenía cachorros, los cuales estaban ocultos bajo unas ramas.
El rescate fue inmediato y los perritos ya están a salvo, pero siguen en busca de la madre.
"Sus bebés ya están bajo el cuidado del Centro Municipal de Atención Animal de Santa Catarina Pinula, pero seguimos buscando a su mamá para ponerla a salvo. Agradecemos cualquier información que ayude a rescatarla al WhatsApp 3385-5656", expuso Siero.