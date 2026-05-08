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¡Lluvia y granizo! Fuerte tormenta esta tarde en algunos municipios (videos)

  • Con información de Eunise Valdez / Colaboradora
08 de mayo de 2026, 17:57
Las calles acumularon granizo que cayó acompañado de la lluvia. (Foto: Captura de video)

Las calles acumularon granizo que cayó acompañado de la lluvia. (Foto: Captura de video)

La intensa tormenta provocó que los conductores redujeran la velocidad en el tránsito.

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Una intensa lluvia acompañada de granizo y fuerte actividad eléctrica se registró en los municipios de San José Pinula y Santa Catarina Pinula, donde vecinos reportaron acumulación de hielo en calles y avenidas, así como dificultades para circular.

La tormenta estuvo acompañada de relámpagos y truenos, lo que obligó a conductores a reducir la velocidad y a buscar refugio.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología había advertido sobre la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizo en áreas elevadas del país debido a la inestabilidad atmosférica propia de la transición hacia la época lluviosa.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la población conducir con precaución, evitar cruzar áreas inundadas y mantenerse atenta a la información oficial sobre las condiciones del clima.

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