Lluvia ocasiona derrumbe y la caída de un árbol

La lluvia de este domingo 19 de octubre, ocasionó un derrumbe y la caída de un árbol en distintos púntos del área metropolitana. Las autoridades recomiendan tener precaución.
La Policía Municipal de Tránsito de la capital reportó la caída de un árbol en la Diagonal 45 de la colonia Vista Hermosa 4, zona 16, rumbo a Cristo Rey y Piedra Parada.
Personal de Limpia y Verde trabaja en retirar el árbol. No se reportan personas heridas.
Mientras, la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula, reportó un derrumbe, en carretera a El Salvador.
Debido al derrumbe, el carril auxiliar de Santa Rosalía con dirección hacia carretera a El Salvador está cerrado.
Ante los incidentes reportados por las lluvias, las autoridades recomiendan tener precaución.