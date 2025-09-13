Lluvias generan saturación de suelos en varias regiones del territorio nacional

-

Estos incidentes pueden provocar inundaciones en comunidades. Por ello, las autoridades realizaron varias recomendaciones.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que varios municipios presentan saturación en los suelos.

Esto de acuerdo con el Boletín Especial por Saturación de Suelos emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), de este viernes 12 de septiembre.

Varios municipios del país presentan porcentajes de saturación iguales o mayores al 90% en la capa superior del suelo, es decir, hasta 30 centímetros de profundidad, según indicaron las autoridades.

Entre los municipios identificados se encuentran: Barillas en Huehuetenango; Chajul, Nebaj, Uspantán y Chicamán en Quiché; Cahabón en Alta Verapaz; Livingston, El Estor y Los Amates en Izabal; así como Gualán y Río Hondo en Zacapa.

Los riesgos

Esta condición limita la capacidad de infiltración de la lluvia en el suelo, lo que provoca que el agua escurra de manera directa hacia ríos, quebradas y drenajes naturales, explicaron.

Debido a ello, se incrementa la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, desbordamientos, deslizamientos de tierra y eventos de inundación en comunidades cercanas a cauces, indicaron los expertos.

Ante la saturación de suelos se incrementa la posibilidad de otros incidentes de tierra e inundaciones. (Foto: Conred)

Recomendaciones

Tomando en cuenta la saturación de suelos y que además se espera un incremento de lluvias por el paso de una onda del este, principalmente durante la tarde y noche en regiones del Sur al Centro del país, es importante que la población se mantenga informada a través de medios oficiales, puntualizaron.

También que no se crucen ríos crecidos y que se sigan las indicaciones de las autoridades locales, que se prepare el Plan Familiar de Respuesta y se reporte cualquier emergencia al 119 de la Conred.