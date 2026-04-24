Lluvias provocan tránsito lento en la ciudad capital este jueves

En varias zonas de la ciudad de Guatemala se han reportado lluvias esta noche.
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Durante la noche de este jueves 23 de abril se han presentado lluvias en varios puntos de la ciudad capital, lo que ha generado tránsito lento.
Las autoridades municipales han indicado que los sectores que se han visto afectados por la presencia de lluvia son: la zona 1, 2, 7, 11, 15, 16 y 18.
Por lo que, la circulación vehicular es lenta en esas zonas y también, en la ruta al Atlántico y el Anillo Periférico.
Debido a las lluvias, motoristas se han detenido bajo puentes y pasarelas, mientras que vehículos con averías mecánicas también han ocasionado congestionamiento.