Lluvias provocan tránsito lento en la ciudad capital este jueves

Lluvias en varias zonas de la ciudad en sectores de zona 1, 2, 7, 11, 15, 16 y 18 incluyendo ruta al Atlántico km 13 y Periférico, tránsito lento en distintos puntos y se recomienda conducir con precaución



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