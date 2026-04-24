Incendio en aceitera deja un fallecido en la zona 1

El cuerpo de la víctima mortal fue localizado en proceso de carbonización debido a la alta temperatura.
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Un trágico incendio que ha dejado a una persona fallecida se originó en una aceitera ubicada en la 12 calle y 17 avenida de la zona 1 capitalina.
Vecinos del sector dieron aviso a Bomberos Municipales y Voluntarios luego de que se suscitara este siniestro, por lo que varias unidades arribaron al lugar para sofocar las llamas.
Las mismas consumieron rápidamente el inmueble de dos niveles debido al material inflamable que se encontraba en su interior.
Bomberos Municipales reportaron que fue localizado un cuerpo sin vida. Se trata de una persona en proceso de carbonización debido a la exposición a la alta temperatura.
De momento la víctima mortal no ha sido identificada y se está a la espera de la llegada de las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.