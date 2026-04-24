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Incendio en aceitera deja un fallecido en la zona 1

  • Por Geber Osorio
23 de abril de 2026, 18:29
Ciudad de Guatemala
El fuego consumió el inmueble ubicado en la zona 1 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)

El fuego consumió el inmueble ubicado en la zona 1 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)

El cuerpo de la víctima mortal fue localizado en proceso de carbonización debido a la alta temperatura.

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Un trágico incendio que ha dejado a una persona fallecida se originó en una aceitera ubicada en la 12 calle y 17 avenida de la zona 1 capitalina.

Vecinos del sector dieron aviso a Bomberos Municipales y Voluntarios luego de que se suscitara este siniestro, por lo que varias unidades arribaron al lugar para sofocar las llamas.

Socorristas trabajaron en conjunto para sofocar las llamas. (Foto: Bomberos Municipales)
Socorristas trabajaron en conjunto para sofocar las llamas. (Foto: Bomberos Municipales)

Las mismas consumieron rápidamente el inmueble de dos niveles debido al material inflamable que se encontraba en su interior.

Bomberos Municipales reportaron que fue localizado un cuerpo sin vida. Se trata de una persona en proceso de carbonización debido a la exposición a la alta temperatura.

Los socorristas localizaron a una persona sin vida. (Foto: Bomberos Municipales)
Los socorristas localizaron a una persona sin vida. (Foto: Bomberos Municipales)

De momento la víctima mortal no ha sido identificada y se está a la espera de la llegada de las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.

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