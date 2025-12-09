El hombre que trasladaba un fusil, drones y bombas molotov hacia México

- Según autoridades, el capturado pretendía internarse de lado mexicano con la fuerte carga de armamento. OTRAS NOTICIAS: La balacera en un residencial de la zona 2 que atemorizó a vecinos (Video) Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, fue capturado en Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, gracias a un trabajo interinstitucional de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE). La captura corresponde a una investigación tras un ataque armado el lunes 08 de diciembre, donde Ejército de Guatemala se enfrentó con integrantes del cártel de Sinaloa. Al requisar al hombre, se incautó un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones. Asimismo, al rastrearlo se localizaron 3 drones, uno de ellos estimado en Q200 mil. Se encontró con tres drones en total, uno de ellos valorado en Q. 200 mil. (Foto: PNC) También fueron incautados 4 fusiles AK-47, una pistola 9 mm con varias municiones de alto calibre y 12 tolvas para fusil. En una incursión coordinada atacaron seis puntos, ubicados en San Marcos y Huehuetenango. (Foto: PNC) Entre el armamento se encontraron 4 radios portátiles, 2 chalecos antibalas y un aproximado de 50 explosivos. Además de bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov y varios fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría. Radios portátiles de comunicación bidireccional. (Foto: PNC) Las investigaciones siguen en desarrollo para esclarecer la procedencia y el objetivo del capturado.