Lo capturan por poseer contenido inapropiado de menores de edad

Las Fuerzas de seguridad realizaron la captura de un hombre identificado como Ricardo M. al ser señalado de poseer contenido inapropiado de menores de edad.

Tras una serie de allanamientos en la zona 18 capitalina, las autoridades indicaron que el ahora capturado fue sorprendido en flagrancia, por lo que fue puesto a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.

El allanamiento estuvo bajo coordinación de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en Línea, de la Fiscalía contra la Trata de Personas, quienes realizaron la inspección, registro y secuestro de indicios sobre el caso para fortalecer la investigación correspondiente.

El hombre fue capturado en un domicilio de la zona 18.(Foto: Ministerio Público)