Vehículo se empotra en una valla de contención en la Calzada La Paz

El conductor del vehículo quedó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial.
En las primeras horas de este miércoles 18 de febrero, las autoridades de tránsito reportaron un fuerte accidente de tránsito en la calzada La Paz, zona 5.
El percance sucedió luego que el conductor de un vehículo particular perdiera el control y terminara atravesando aproximadamente 10 metros de una barra de contención y empotrando el automóvil.
El conductor fue trasladado por los Bomberos Municipales hacia un centro asistencial por la gravedad de sus heridas.
Agentes de la PMT se encuentran en el lugar brindando apoyo para agilizar el paso vehicular.