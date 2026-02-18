Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Ni se bajó del carro! Momento en que conductor impacta contra otro (video)

  • Por Reychel Méndez
18 de febrero de 2026, 10:08
El percance vial sucedió en lo que parece ser una vuelta en U o un redondel. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

El percance vial sucedió en lo que parece ser una vuelta en U o un redondel. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Varios conductores deciden bajarse de sus vehículos par auxiliar al conductor lesionado.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en Avenida Bolivar deja a un hombre herido

El conductor de una motocicleta se encuentra detenido en el redondel de la La Esperanza, Quetzaltenango, cuando un vehículo le pega por detrás y del impacto cae al asfalto.

En las imágenes se puede observar que varios conductores y peatones deciden detenerse para brindar apoyo al motociclista y levantar el vehículo de dos ruedas. 

En redes sociales, los comentarios de los usuarios son de indignación ya que el conductor del automóvil no se baja para auxiliar al afectado.

Míralo: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar