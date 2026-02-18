¡Ni se bajó del carro! Momento en que conductor impacta contra otro (video)

Varios conductores deciden bajarse de sus vehículos par auxiliar al conductor lesionado.
El conductor de una motocicleta se encuentra detenido en el redondel de la La Esperanza, Quetzaltenango, cuando un vehículo le pega por detrás y del impacto cae al asfalto.
En las imágenes se puede observar que varios conductores y peatones deciden detenerse para brindar apoyo al motociclista y levantar el vehículo de dos ruedas.
En redes sociales, los comentarios de los usuarios son de indignación ya que el conductor del automóvil no se baja para auxiliar al afectado.
Míralo: