¡Era una trampa! Lo citaron para hacer un negocio y terminó sin vida

La víctima era un ganadero que llevaba Q10 mil en efectivo.
OTRAS NOTICIAS: Estas serían las posibles causas del accidente de avioneta en San Marcos
El ganadero Óscar Daniel Roche Robles, de 44 años, fue asesinado a tiros por desconocidos que lo citaron en un sector del caserío La Caoba, Petén para hacer un negocio.
Familiares de Roche Robles indicaron en la escena, que momentos antes, había recibido una llamada telefónica y les indicó que ya iba a regresar, llevando su arma y Q10 mil en efectivo.
Según la agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el comerciante habría llegado al lugar y estaba platicando con los "supuestos clientes" en la parte de atrás de su carro, luego lo mataron, le robaron el dinero y su arma.
Autoridades indicaron que cuando llegaron al lugar, vieron el cuerpo de la víctima en la palangana y establecieron que tenía cuatro heridas de bala en el pecho.
El comerciante era originario de Puerto Barrios, Izabal, pero vivía desde hace años en aldea Las Marías, en La Libertad, donde compraba y vendía ganado.