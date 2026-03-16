Estas serían las posibles causas del accidente de avioneta en San Marcos

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La pareja de esposos será sepultada en un cementerio privado de la zona 12.

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Un trágico accidente aéreo se registró la tarde del sábado 14 de marzo en una zona montañosa del cantón Barrios de la aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Una avioneta se desplomó dejando como saldo a cuatro fallecidos, los tres tripulantes y el piloto de la aeronave.

Según las autoridades, la densa neblina en la zona montañosa y las posibles fallas mecánicas de la nave, habrían influido en el fatal accidente.

El médico José Carlos Fuentes, uno de los fallecidos, deja un vacío en la comunidad por su vocación de servicio a sus pacientes, pues era un reconocido ginecólogo.

El cuerpo fue entregado a sus parientes en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de San Marcos, para luego ser trasladado a su lugar de origen.

Eran esposos

Los restos de Unrum Jarat Stian, de 55 años, y su esposa, la guatemalteca Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26, fueron entregados a Israel Mazariegos Herrera, padre de la joven madre, quien tenía seis meses de embarazo.

"Mi hija era muy querida. Le gustaba viajar y había vivido en varios países. Se casó y vivieron en España y en Dubái", relató.

Agregó que ambos serán sepultados en un cementerio privado de la zona 12 de la capital. Luego, el cuerpo de Jarat será exhumado para su posterior traslado a Noruega.

Según información preliminar, el cuerpo del piloto de la nave, Daniel Darío Doherr Pérez, de 32 años, no fue trasladado al Inacif, ya que fue entregado a sus familiares para ser velado en la capital.

*Con información de Josué Ardeano/corresponsal.