Jugador de Cobán empuja a un alcanzabolas y termina expulsado (video)

El jugador fue expulsado por conducta violenta.
En medio del encuentro entre el Club Deportivo Guastatoya y Cobán Imperial, los ánimos se elevarón cuando Anthony López, jugador de Cobán Imperial, agredió a un menor que realizaba la labor de alcanzabolas.
Esto ocurrió luego de que la pelota se saliera de la cancha. López intentó alcanzarla, pero al ver que el menor la tenía, lo empujó con brutal violencia para intentar recuperarla.
El niño quedó sorprendido ante este acto y cayó al suelo. Momentos después logró incorporarse, mientras que el jugador de Cobán Imperial fue expulsado por el árbitro debido a su conducta violenta.
Así fue:
El encuentro finalizo con dos goles a favor de Club Deportivo Guastatoya, otorgándoles la victoria.