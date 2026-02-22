Versión Impresa
Jugador de Cobán empuja a un alcanzabolas y termina expulsado (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de febrero de 2026, 09:02
El niño cayó al piso luego del empujón. (Foto: captura de video)

El jugador fue expulsado por conducta violenta.

En medio del encuentro entre el Club Deportivo Guastatoya y Cobán Imperial, los ánimos se elevarón cuando Anthony López, jugador de Cobán Imperial, agredió a un menor que realizaba la labor de alcanzabolas.

Esto ocurrió luego de que la pelota se saliera de la cancha. López intentó alcanzarla, pero al ver  que el menor la tenía, lo empujó con brutal violencia para intentar recuperarla.

El niño quedó sorprendido ante este acto y cayó al suelo. Momentos después logró incorporarse, mientras que el jugador de Cobán Imperial fue expulsado por el árbitro debido a su conducta violenta.

Así fue:

@var502gt @CD Guastatoya vrs. @CSD Cobán Imperial 83’ ✔️ CORRECTA por Conducta Violenta para el No.10 de Cobán que agredió a un recogebalones empujándolo de forma violenta. @Claro Sports ♬ sonido original - var502gt

El encuentro finalizo con dos goles a favor de Club Deportivo Guastatoya, otorgándoles la victoria. 

