¿Lo recuerdas? El pianito de bolsillo que todos querían en los 80

En redes sociales un post dio directo a la nostalgia, la aparición de un "pianito electrónico" de bolsillo que fue muy popular en los 80.
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Este era muy difícil de conseguir y quien lo tenía era la estrella del grupo, compartiéndolo con sus compañeros de clase.
A traves de "Retrotoys Mora" se aprecia el funcionamiento de este objeto deseado.
Tiene 13 botones con los que puedes hacer diferentes notas musicales, la que más estaba de moda era la del cumpleaños.
"Se conseguían más en Esquipulas", afirmó Byron Mora en el video. "También tenía un librito para sacar las canciones", explicó.
"No eran muy duraderos, a veces las baterías duraban más que el pianito pero nos entretuvieron mucho tiempo", recuerda.
De inmediato muchos reaccionaron con felicidad.
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