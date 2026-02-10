Por tercera vez en el año señalan a hombre del mismo delito

Un hombre nicaragüense identificado como Josué "N", de 19 años fue capturado por segunda vez este martes 10 de febrero en la zona 4 de San Marcos, luego que fuera denunciado por vecinos de intentar abrir un vehículo, para sustraer objetos de valor.

"Josuè N" ya había sido reconocido desde hace algunos días debido a la grabación de una cámara de vigilancia cuando se presume, sustraía baterías de vehículos estacionados en el mismo sector.

Las autoridades indican que el pasado 23 de enero ya había sido capturado en San Pedro Sacatepéquez, cuando ingresó a un negocio y hurtó una computadora portátil.

El hombre fue trasladado y queda en espera de la ley para esclarecer su situación penal en el país.

El hombre ha sido capturado por segunda vez en 2026. (Foto: PNC)