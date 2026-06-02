Lo siguieron hasta su casa y cuando intentó abrir la puerta fue atacado

Hombres a bordo de una motocicleta lo iban siguiendo.
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Un hombre de 24 años fue asesinado a balazos frente a su vivienda ubicada en el sector 4 de Villa Hermosa 1, zona 7 de este municipio.
La víctima fue identificada como Antony Alexander Pérez Silva, quien quedó tendido sobre la banqueta tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.
Bomberos Municipales Departamentales informaron que acudieron a la emergencia tras la alerta de vecinos, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo con versiones de testigos, sujetos a bordo de una motocicleta roja habrían seguido al joven hasta su casa, donde antes de que entrara le dispararon en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga a excesiva velocidad.
El hecho ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios repudiaron el ataque y describieron a Anthony como una persona emprendedora y cercana a Dios.
Por su lado, la Policía Nacional Civil informó que ya se investiga el móvil de lo que se presume fue un ataque directo.