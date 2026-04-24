Localizan 20 teléfonos robados durante un allanamiento

Además de los teléfonos se incautó una computadora portátil.
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Por medio de un allanamiento se logró la captura de Sebastián "N", de 21 años, quien tenía en su poder 20 celulares con reporte de robo y una laptop de dudosa procedencia.
Además, localizaron 18 tarjetas SIM y se recabaron otros indicios que permitirán fortalecer las investigaciones en curso relacionadas al robo de equipos terminales móviles.
La captura se logró en la colonia Landívar, zona 7 capitalina y fueron investigaciones de la DEIC quienes dieron con el paradero y trasladaron al hombre a Torre de Tribunales, donde quedó a la espera de esclarecer su situación penal.