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Localizan 20 teléfonos robados durante un allanamiento

  • Por Reychel Méndez
24 de abril de 2026, 14:15
Los hallazgos fueron localizados en una vivienda de la zona 7 capitalina. (Foto: PNC)

Los hallazgos fueron localizados en una vivienda de la zona 7 capitalina. (Foto: PNC)

Además de los teléfonos se incautó una computadora portátil.

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Por medio de un allanamiento se logró la captura de Sebastián "N", de 21 años, quien tenía en su poder 20 celulares con reporte de robo y una laptop de dudosa procedencia.

Además, localizaron 18 tarjetas SIM y se recabaron otros indicios que permitirán fortalecer las investigaciones en curso relacionadas al robo de equipos terminales móviles.

El hombre fue trasladado a Torre de Tribunales y puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
El hombre fue trasladado a Torre de Tribunales y puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

La captura se logró en la colonia Landívar, zona 7 capitalina y fueron investigaciones de la DEIC quienes dieron con el paradero y trasladaron al hombre a Torre de Tribunales, donde quedó a la espera de esclarecer su situación penal.

En el lugar se localizaron distintos dispositivos móviles. (Foto: MP)
En el lugar se localizaron distintos dispositivos móviles. (Foto: MP)

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