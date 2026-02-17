Localizan ahogados a dos menores que estaban desaparecidos

Los menores eran primos y habían salido de sus viviendas la mañana del pasado domingo, pero ya no regresaron.
Los cuerpos de dos primos de 13 y 14 años, fueron encontrados ahogados dentro de una represa conocida como "Las Pozas", en la aldea El Matasano, zona 4 de San José Pinula.
Después de las alertas, el equipo conocido como "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios, rescató los cuerpos de los menores y fueron llevados a la orilla, en donde el Ministerio Público (MP) realizó la diligencia.
Según indicaron familiares, los primos habían salido de sus viviendas la mañana del pasado domingo 15 de febrero, pero ya no regresaron.
Con apoyo de varios vecinos, fueron buscados por la familia en los alrededores, encontrando los zapatos de uno de los adolescentes junto a un teléfono celular.
Pero fue hasta la tarde de este lunes, cuándo localizaron los cuerpos sin vida de los primos. De momento se desconoce cómo sucedió la tragedia.