Localizan armas y pasamontañas en zona 2 de Villa Nueva

Este allanamiento se realiza como seguimiento a los ataques ocurridos el domingo.
Este lunes 19 de enero, autoridades realizan 5 allanamientos, en distintas zonas del país, como seguimiento a los ataques terroristas ocurridos la mañana del domingo, los cuales han dejado 9 agentes fallecidos y varios heridos.
Uno de los operativos se lleva a cabo en la zona 2 de Villa Nueva.
En el lugar, se encontraron dos armas de gas comprimido y una de 9 milímetros, además de dos pasamontañas y otros indicios que ayudarán en la investigación.