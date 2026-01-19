Versión Impresa
Localizan armas y pasamontañas en zona 2 de Villa Nueva

  • Por Jessica González
19 de enero de 2026, 08:55
El allanamiento es como seguimiento a los ataque ocurridos el domingo. (Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

Este allanamiento se realiza como seguimiento a los ataques ocurridos el domingo. 

Este lunes 19 de enero, autoridades realizan 5 allanamientos, en distintas zonas del país, como seguimiento a los ataques terroristas ocurridos la mañana del domingo, los cuales han dejado 9 agentes fallecidos y varios heridos. 

Uno de los operativos se lleva a cabo en la zona 2 de Villa Nueva.

En el lugar, se encontraron dos armas de gas comprimido y una de 9 milímetros, además de dos pasamontañas y otros indicios que ayudarán en la investigación.

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)
(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

