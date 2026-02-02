¿Qué es el camarón tigre y por qué le temen a esta especie invasora?

El camarón tigre, con un tamaño superior a las especies tradicionales en Guatemala, es considerado invasor por su comportamiento depredador.
OTRAS NOTICIAS: Esta cantidad de árboles será removida y restituida para el AeroMetro
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) dio a conocer que se detectó la presencia del camarón tigre en una faena en un barco que se desplazó por el litoral del Caribe guatemalteco.
La identificación y captura de dicha especie invasora se realizó en el sector Barrio El Estrecho y en la colonia Brisas del Mar, ambos ubicados en Puerto Barrios, Izabal.
"El registro del camarón tigre, detectado en una faena del barco camaronero Eric, representa un hallazgo relevante para la toma de decisiones orientadas a la protección de los recursos hidrobiológicos y al manejo sostenible de la pesca", indicaron las autoridades del MAGA.
"Esta especie, considerada invasora, puede generar impactos en los ecosistemas marinos y en las especies nativas, por lo que su detección temprana resulta fundamental", indicaron fuentes oficiales.
Un artículo publicado por la Sociedad Científica Mexicana de Ecología reporta que se trata de una "especie carnívora, los pescadores temen que pueda comerse a los camarones nativos (es hasta cuatro veces más grande que ellos) y ser portadores de enfermedades".