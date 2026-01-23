Localizan cuerpo dentro de bolsas y sábanas en Villa Nueva

El pasado 22 de enero en el kilómetro 22 de la ruta que conduce a la aldea Bárcena, Villa Nueva, se localizó el cuerpo de una persona envuelto en sábanas y bolsas plásticas.

Conductores que circulaban por el sector se percataron del bulto que estaba a la orilla de la cinta asfáltica, pensando que era basura se bajaron y trataron de moverlo a un lado, pero sorprendieron al palparlo y sentir que se trataba de una persona.

Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de una persona, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Por la forma en que fue dejado el cuerpo no se pudo determinar en el lugar la edad no el sexo. (Foto: ASONBOMD)

Con este cuerpo ya suman 8 los dejados en distintos puntos de la ciudad con similares circunstancias.

Las autoridades creen que estos incidentes están relacionados por las pugnas que sostienen los integrantes de pandillas, por la pelea por territorio, venta de droga y cobro de extorsiones.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de la zona 3, donde se espera que los médicos forenses puedan determinar las causas, identidad y la edad de la víctima.

En la imagen se puede observar que debajo de la manta de los bomberos están las sábanas con las que trasladaron el cuerpo. (Foto: ASONBOMD)