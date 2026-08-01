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Localizan un cuerpo envuelto en bolsas plásticas bajo un puente en Amatitlán

  • Por Geber Osorio
01 de agosto de 2026, 11:12
Un cuerpo sin vida fue hallado esta mañana de sábado en Amatitlán. (Foto: CVB)

Un cuerpo sin vida fue hallado esta mañana de sábado en Amatitlán. (Foto: CVB)

Vecinos del sector se vieron sorprendidos luego de que fuera encontrado un bulto sospechoso.

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Un macabro hallazgo se registró la mañana de este sábado 1 de agosto bajo un puente en la colonia El Manantial, anexo a El Pedregal, en Amatitlán.

Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector luego de que estos observaran un bulto sospechoso, por lo que socorristas arribaron al lugar.

Luego de realizar un rastreo, el cuerpo de bomberos constató que se trataba del cuerpo de una persona que se encontraba envuelto en bolsas plásticas.

Los socorristas realizaron labores de rescate para poder llevar el cuerpo a la superficie plana y entregarlo a las autoridades competentes.

De momento se desconoce la identidad y género de la víctima, quien fue llevada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en donde se espera que sea identificada y se determine la causa de muerte.

Las autoridades investigan el motivo de este hecho criminal. (Foto: CVB)
Las autoridades investigan el motivo de este hecho criminal. (Foto: CVB)

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