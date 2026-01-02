Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan un cuerpo sin vida envuelto en sábanas en Villa Nueva

  • Por Geber Osorio
02 de enero de 2026, 15:01
El cadáver se encontraba a un costado de la calle. (Foto: Asonbomd)

El cadáver se encontraba a un costado de la calle. (Foto: Asonbomd)

El hallazgo se efectuó a un costado de una concurrida carretera.

OTRAS NOTICIAS: ¡Urgente! Autobús sin frenos vuelca, deja al menos un fallecido y 24 heridos

Un macabro hallazgo se registró en un camino de terracería que se encuentra a un costado de la "Cuesta del Zope", ruta que comunica Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva con Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Transeúntes dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes verificaron que se trataba de una persona fallecida.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

El cadáver se encontraba envuelto en sábanas y atado con un lazo, según informaron los socorristas.

Posteriormente, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se determine la causa de la muerte e investiguen este hallazgo.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar