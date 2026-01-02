Localizan un cuerpo sin vida envuelto en sábanas en Villa Nueva

El hallazgo se efectuó a un costado de una concurrida carretera.
Un macabro hallazgo se registró en un camino de terracería que se encuentra a un costado de la "Cuesta del Zope", ruta que comunica Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva con Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
Transeúntes dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes verificaron que se trataba de una persona fallecida.
El cadáver se encontraba envuelto en sábanas y atado con un lazo, según informaron los socorristas.
Posteriormente, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se determine la causa de la muerte e investiguen este hallazgo.