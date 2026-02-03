Localizan un cuerpo en estado de descomposición en un barranco

-

Vecinos llamaron a los bomberos al notar un cuerpo en el fondo del barranco.

Un fuerte olor fue percibido por personas que llegaron a tirar basura a un barranco ubicado en la aldea el Aguacate, zona 9 de Mixco, de inmediato alertaron a a los Bomberos Voluntarios, quienes llegaron con varias de sus unidades. Uno de los rescatistas decidió bajar e inició con la búsqueda de la víctima.

Técnicos del Ministerio Público documentaron el cuerpo y luego fue metido en una bolsa negra para ser llevado a la morgue. (Foto: Leandro Amado/ CVB)

Luego de varios minutos localizó el cuerpo en el fondo y tras varias horas de trabajo se logró extraer el cuerpo que ya estaba en estado de descomposición

El cuerpo fue llevado y colocado en un lugar seguro, donde fue documentado por los técnicos del Ministerio Público, luego fue colocado en una bolsa especial y trasladado a la morgue donde se espera que sea identificado y determinar las causas de la muerte.

Los socorristas usaron equipo especial para poder descender al barranco de más de 100 metros. (Foto: Leandro Amado/ CVB)

Investigadores de la Policía Nacional Civil le dan el seguimiento al caso a fin de poder determinar si fue caída accidental o fue lanzado al barranco.