Vehículo derriba un semáforo este lunes en la zona 2

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó la tarde de este lunes 2 de febrero, un accidente vehicular en la 6a. avenida y 5a. calle, en la zona 2 capitalina.

En el lugar, por motivos que se desconocen, un automóvil quedó empotrado en la base de un semáforo, el cual fue derribado tras el fuerte impacto.

Bomberos Municipales arribaron al lugar, quienes le brindaron atención a la conductora del vehículo involucrado, pero no requirió de su traslado a ningún centro asistencial.

La PMT coordinó para agilizar el tránsito en el sector luego de que fuera dañado el semáforo tras la colisión.

El semáforo dañado es el que está ubicado en la 6a. avenida y 5a. calle de la zona 2 capitalina. (Foto: PMT)