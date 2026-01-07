Localizan cuerpo de guatemalteco flotando en Río Lempa en El Salvador

-

El cuerpo del hombre había sido reportado como desaparecido y fue encontrado a 5 kilómetros de donde lo vieron por última vez.

Desde el domingo 04 de enero una familia guatemalteca reportó la desaparición de uno de sus integrantes en el Río Lempa, específicamente en un lugar conocido como Bado Ancho, del puente de Nuevo Edén en el departamento San Juan, El Salvador.

La familia indicó que se encontraban de visita en el Salvador.

Las autoridades del país vecino iniciaron rápidamente labores de búsqueda con buzos y elementos que buscaban por lancha, aunque tuvieron que pausarlas cuando cayó la noche del pasado lunes 05 de enero.

La familia guatemalteca decidió pasar el fin de semana en El Salvador sin imaginar que ocurriría una tragedia. (Foto: Redes Sociales)

Comandos de Salvamento seccional Sensuntepeque identificaron al guatemalteco como Nixon René Antonio Hernández, de 52 años, quien fue localizado hasta en la mañana del martes 06 y fue extraído del agua cerca del mediodía.

El cuerpo de Hernández flotó por 5 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.