Tirados y atados: así localizaron a dos hombres tras ser asaltados (video)

  • Por Reychel Méndez
07 de enero de 2026, 07:50
Vecinos se alertaron al escuchar que pedían socorro. (Foto ilustrativa: iStock)

Tras ser asaltados los amarraron de manos y pies para que no pudieran perseguir a los ladrones. 

Dos tenderos de Pasaco, Jutiapa, fueron asaltados y los ladrones los dejaron atados de pies y manos, tras el hecho, se viralizó un video del momento en el que vecinos ingresan al local y les brindan apoyo.

Tras gritos de auxilio, vecinos acudieron al lugar y se encontraron con los dos hombres que atendían el negocio, tirados en el piso y atados.

Según las declaraciones que se escuchan en el video, las víctimas recién habrían abierto el local cuando llegaron los asaltantes. 

Tras varios minutos, los vecinos lograron desatarlos de manos y pies. En el video también se observa que uno de los hombre logra quitarse un plástico de la boca.

Las autoridades deberán investigar el caso.

