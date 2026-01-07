Tirados y atados: así localizaron a dos hombres tras ser asaltados (video)

Tras ser asaltados los amarraron de manos y pies para que no pudieran perseguir a los ladrones.
OTRAS NOTICIAS: Investigan a policías por muerte de hombre tras incidente con una patrulla (video)
Dos tenderos de Pasaco, Jutiapa, fueron asaltados y los ladrones los dejaron atados de pies y manos, tras el hecho, se viralizó un video del momento en el que vecinos ingresan al local y les brindan apoyo.
Tras gritos de auxilio, vecinos acudieron al lugar y se encontraron con los dos hombres que atendían el negocio, tirados en el piso y atados.
Según las declaraciones que se escuchan en el video, las víctimas recién habrían abierto el local cuando llegaron los asaltantes.
Tras varios minutos, los vecinos lograron desatarlos de manos y pies. En el video también se observa que uno de los hombre logra quitarse un plástico de la boca.
Las autoridades deberán investigar el caso.