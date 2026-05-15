Localizan el cuerpo de un hombre calcinado en basurero clandestino

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En un terreno usado como basurero clandestino fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre que estaba metido en costales.

Un grupo de personas que caminaban a inmediaciones de la finca la Pomera, en la ruta que conduce a la aldea el Durazno, Amatitlán, tomaron la iniciativa de apagar un conato de incendio en un basurero clandestino ubicado en el sector, esto para evitar que el fuego alcanzara el área verde y se volviera un incendió forestal.

Su sorpresa al lograr apagar la mayor parte del fuego se toparon con el cuerpo de un hombre, que se encontraba atado de pies, manos y metido en un costal, luego le colocaron llantas encima le rociaron gasolina y le prendieron fuego.

El cuerpo fue localizado en un basurero clandestino. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios que terminaron de apagar el fuego y confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre, por el daño sufrido por el fuego, fue imposible en el lugar determinar la edad y la identificación de la víctima.

Hasta ahora se desconocen las causas de muerte. El cuerpo fue trasladado por agentes de la Policía Nacional Civil a la morgue en la zona 3, donde se espera que los médicos forenses puedan determinar la identidad y realizar los protocolos correspondientes.