Reportan múltiple colisión en la ruta al Pacífico (Video)

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Un video muestra el resultado de una colisión múltiple en la ruta al pacífico.

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Durante la mañana de este viernes 15 de mayo se reportó un hecho vial en el kilómetro 38.5 de Ruta al Pacífico, Palín, Escuintla donde varios vehículos se vieron involucrados.

Tras el accidente, un conductor grabó la escena, en la que se puede observar que al menos cinco vehículos fueron parte de una colisión múltiple.

Colisionaron varios vehículos en kilómetro 38.5 de Ruta al Pacífico, Palín, Escuintla. pic.twitter.com/lsdiC4ruCB — Vichoguate (@vichoguate) May 15, 2026

En el video se muestra que en el percance se vieron involucrados un bus extraurbano, un microbús y tres vehículos particulares, uno de ellos en sentido contrario de la carretera.

Cuerpos de bomberos fueron solicitados y en el lugar se encuentran elementos de la PNC brindando apoyo.

Hasta ahora se desconocen las causas del percance pero se mantiene obstaculizado el paso. Asimismo, se recomienda salir con anticipación o buscar rutas alternas en esta dirección.

En otro video, se observa otro ángulo del accidente y que agentes de Provial coordinan el paso vehicular mientras retiran los vehículos afectados.