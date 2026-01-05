Localizan cuerpo sin vida en la calzada San Juan

El hallazgo de un hombre sin signos vitales se dio en la zona 19 capitalina.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un conductor fallecido en la ruta al Pacífico
El cuerpo de un hombre fue hallado en la calzada San Juan y 0 avenida, en la zona 19 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales arribaron al lugar, pero constataron que la persona ya no contaba con signos vitales y hasta el momento no ha sido identificada.
Sin embargo, se dio a conocer que es un hombre de aproximadamente 50 años, quien no presenta señales de violencia.
Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se encarguen de determinar la causa de muerte.