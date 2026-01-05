Versión Impresa
Localizan cuerpo sin vida en la calzada San Juan

  • Por Geber Osorio
05 de enero de 2026, 13:05
Ciudad de Guatemala
El cuerpo se encontraba sobre el arriate de la calzada San&nbsp;Juan. (Foto: Bomberos Municipales)

El hallazgo de un hombre sin signos vitales se dio en la zona 19 capitalina.

El cuerpo de un hombre fue hallado en la calzada San Juan y 0 avenida, en la zona 19 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales arribaron al lugar, pero constataron que la persona ya no contaba con signos vitales y hasta el momento no ha sido identificada.

(Foto: Bomberos Municipales)
Sin embargo, se dio a conocer que es un hombre de aproximadamente 50 años, quien no presenta señales de violencia.

Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se encarguen de determinar la causa de muerte.

(Foto: Bomberos Municipales)
