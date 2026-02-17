Localizan sin vida a un guardia del Sistema Penitenciario en Huehuetenango

-

El cuerpo sin vida de un guardia del sistema penitenciario fue encontrado en el interior de un vehículo en zona 10 de Huehuetenango.

Un guardia del sistema penitenciario identificado como Otoniel Ixtecoc, de 36 años, conocido como el "Tiky", fue encontrado sin vida en el asiento del copiloto de un vehículo, en un terreno privado en la entrada la colonia Brisas del Campo en la zona 10 de Huehuetenango.

Vecinos del sector observaron estacionado este vehículo en un área rodeada de arbustos, donde al acercarse se dieron cuenta que del mismo goteaba sangre, se acercaron a los cristales y vieron el cuerpo, por lo que dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

En la escena encontraron el arma de fuego del sistema penitenciario y presumen que se la robaron y con esa misma le quitaron la vida (Foto: Cortesía)

En el asiento del copiloto estaba el cuerpo de este guardia, con su uniforme del sistema penitenciario, sin presentar signos vitales, indicaron socorristas.

Palacios agrego, que, al confirmar el fallecimiento de este hombre, dieron aviso a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP), quienes informaron, que el cuerpo de este guardia presentaba cinco heridas de arma de fuego en la cabeza.

Las autoridades agregaron, que, al revisar dentro del automóvil, no encontraron el arma de fuego, por lo que presumen que el responsable del crimen se la llevó.

El vehículo donde abandonaron el cuerpo del agente fue abandonado en un terreno privado. (Foto: Cortesía)

Por medio de sus documentos personales fue identificada la víctima, quien era originario y residente de aldea San Gabriel Pasuj, del municipio de San Miguel Chicaj del departamento de Baja Verapaz.

El cuerpo del agente fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF) en zona 8 de esta ciudad, para continuar con las investigaciones y dar con el responsable.