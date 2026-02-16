El lujoso hotel allanado en San Pedro Soloma, Huehuetenango

-

Un lujoso hotel fue allanado en San Pedro Soloma por una investigación de lavado de dinero.

Este lunes 16 de febrero se desarrollaron 22 allanamientos en varios comercios e inmuebles ubicados en San Pedro Soloma, Huehuetenango, como parte del operativo "Ventanillas Parelelas".

Entre los lugares allanados se encuentra el Hotel La Villa, un lujoso complejo ubicado en el centro de municipio, el cual ofrece múltiples servicios, entre estos habitaciones sencillas pero también suite presidenciales.

También, entre lo atractivo del hotel está un elevador panorámico y que es de los inmuebles más altos del área. Junto al hotel hay una gasolinera.

Vista aérea del Hotel La Villa en San Pedro Soloma. (Foto: Instagram)

Fachada del hotel La Villa en San Pedro Soloma. (Foto: Instagram)

La investigación

La investigación a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, inició por una denuncia que presentó la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, en contra de una estructura.

Según la denuncia y la investigación preliminar de la Fiscalía, hay operaciones financieras inusuales vinculadas a agentes bancarios que operaban en varios lugares, principalmente en San Pedro Soloma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hotel y Restaurante La Villa | Soloma (@lavillasoloma)

"Derivado del análisis financiero ampliado realizado por esta fiscalía en el marco del proceso penal, se ha establecido preliminarmente que la estructura investigada habría movilizado recursos que superan los Q5 mil millones, correspondientes al universo transaccional identificado hasta la fecha", informó el MP.

El MP aseguró que por el momento no se ha establecido si hay responsabilidad penal por las transacciones sospechosas, ya que los análisis técnico-financiero continúa en desarrollo.

"De acuerdo con las líneas de investigación, los fondos podrían estar vinculados a actividades ilícitas de carácter transnacional, cuya naturaleza será determinada conforme avance el proceso penal", dijo el MP.

Dinero localizado durante allanamientos en San Pedro Soloma, Huehuetenango. (Foto: MP)

Además, hay cierta reserva en los datos que se proporcionan, por el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la información relacionada con la investigación posee carácter reservado, por lo que no es posible proporcionar mayores detalles en esta etapa.

En los allanamientos, el MP localizó dinero en efectivo, así como documentos del Hotel La Villa y la gasolinera La Villa.

Dinero localizado durante los allanamientos (Foto: MP)

Capturados

El MP también reportó la captura de ocho personas acusadas del delito de lavado de dinero.

Los detenidos son Lucio L., Francisco D., Luis M., Augusto S., Ceferino G., Sebastián M., Ezequiel P. y Lucía F. Así como Regino T, por el delito de violencia contra la mujer.

El dinero localizado será incautado, aunque por el momento se desconoce a cuánto asciende.