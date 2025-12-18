Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hallazgo en la vía publica: encuentran a hombre sin vida en zona 10

  • Por Geber Osorio
18 de diciembre de 2025, 12:16
Ciudad de Guatemala
La víctima se encontraba sobre el área verde del sector. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima se encontraba sobre el área verde del sector. (Foto: Bomberos Municipales)

El fallecido aún no ha sido identificado y se desconocen las causas de la muerte. 

OTRAS NOTICIAS: Temblor sorprende a los guatemaltecos este jueves

El cuerpo de una persona fue hallada este jueves 18 de diciembre la 2a. calle y bulevar La Tribuna, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales arribaron al lugar y constataron que esta persona ya no contaba con signos vitales y no mostraba señales de violencia.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años, quien aún no ha sido identificado, según indicaron los socorristas.

Se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se encarguen de verificar la causa de la muerte de la víctima.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar